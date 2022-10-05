Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) Tanımı;
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Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) Maaşları
Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7531.24
Meslek Adı :
Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Kadın manto- kabanının kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Giysi için ölçü almak,
b) Düz dikiş dikmek,
c) Overlok dikişi yapmak,
d) Ütüleme yapmak,
e) Kesim yapmak,
f) Giyside süsleme yapmak,
g) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek,
h) Manto-kaban kalıbı hazırlamak,
i) Kadın yeleği üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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