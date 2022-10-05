Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) görev tanımı nedir, Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) ne iş yapar, Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) Tanımı;

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Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) Maaşları

Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.24

Meslek Adı :

Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın manto- kabanının kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Giysi için ölçü almak,

b) Düz dikiş dikmek,

c) Overlok dikişi yapmak,

d) Ütüleme yapmak,

e) Kesim yapmak,

f) Giyside süsleme yapmak,

g) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek,

h) Manto-kaban kalıbı hazırlamak,

i) Kadın yeleği üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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