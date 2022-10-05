Terzi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Terzi (Otel) görev tanımı nedir, Terzi (Otel) ne iş yapar, Terzi (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Terzi (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Terzi (Otel) Tanımı;

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Terzi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Terzi (Otel) Maaşları

Terzi (Otel) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Terzi (Otel) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Terzi (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.10

Meslek Adı :

Terzi (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konaklama vb. işletmelerde personel üniformaları, müşteri giysileri, tesiste kullanılan kumaş eşyaları dikme, tamir etme vb. işleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Terzi (Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinesini dikişe hazırlamak,

b) Personelin üniformaları, müşterilerin kıyafetleri, tesisteki kumaş eşyaların(yatak örtüsü, çarşaf, perde, bayrak vb.) çeşitli tadilat ve tamiratlarını yapmak,

c) Tesiste kullanılan kumaş ürünlerinin yıpranma durumunu inceleyerek kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek,

d) Tamir edilemeyecek olan büyük kumaş malzemelerden, daha küçük ; yastık kılıfı, bebek çarşafı, temizlik bezi, vb. malzemeler yapmak,

e) İhtiyaç duyulan malzemeleri tespit ve temin etmek,

f) Kullandığı makinelerin bakım ve temizliğini yapmak, meydana gelen arızaları tamir ettirmek,

g) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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