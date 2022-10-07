Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) görev tanımı nedir, Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) ne iş yapar, Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) Tanımı;

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Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) Maaşları

Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.20

Meslek Adı :

Kurutmacı (Kömür)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Briket imali için gerekli kömür tozunun kurutulmasında kullanılan tesisin çalıştırılması işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurutmacı (Kömür), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Önceki vardiyadan çalıştıracağı makineleri teslim almak,

b) Bir aksaklık gördüğünde amirine bilgi vermek,

c) Pres debisini karşılayacak şekilde kurutulacak tozu tesise almak,

d) Tozu kuruduktan sonra imalata vermek,

e) Sistemden gaz ve toz çıkışını engellemek,

f) Siklon ve filtrenin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

g) Tesise giren kömür tozlarında bulunan yabancı maddelerin temizlenmesini sağlamak,

h) Sistemde meydana gelecek arızaları gidermek, giderilmeyen arızaları amirine bildirmek,

i) Tesiste olabilecek yangın, patlama vb durumları amirlerine bildirmek, ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak,

j) Sistemlerin her türlü temizlik ve bakımlarını yapmak,

k) Vardiya sonunda düzenlenecek rapora esas bilgileri ilgililere vermek, vb. görev ve işlemleri yapmak

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