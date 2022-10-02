Testere Tamircisi Ve Bileyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Testere Tamircisi Ve Bileyicisi görev tanımı nedir, Testere Tamircisi Ve Bileyicisi ne iş yapar, Testere Tamircisi Ve Bileyicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Testere Tamircisi Ve Bileyicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Testere Tamircisi Ve Bileyicisi Tanımı;

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Testere Tamircisi Ve Bileyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Testere Tamircisi Ve Bileyicisi Maaşları

Testere Tamircisi Ve Bileyicisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Testere Tamircisi Ve Bileyicisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Testere Tamircisi Ve Bileyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.08

Meslek Adı :

Testere Tamircisi Ve Bileyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El testeresi, dairevi testere, şerit testere veya diğer tip testereleri tamir eden, dişlerini düzelten ve bileyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Testere Tamircisi ve Bileyicisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sakatlanmış testereleri kontrol etmek, b) Şerit testerelerin kırık dişli kısımlarını kesmek,

c) Şerit testere nihayetlerini şivlemek ve kaynak veya pirinç kaynağı ile birbirine tutturmak,

d) Testere ağızlarındaki çatlakları pirinç kaynağı veya kaynak işlemiyle tamir etmek,

e) Testerelerdeki girinti, kıvrılma ve büküntüleri çekiçle döverek gidermek, testere ağızlarını çekiç, özel kalıp veya özel pens kullanarak kesmeye elverişli hale getirmek,

f) Testereyi bileme makinesine bağlamak,

g) Bileme makinesini her hareketinde sıra ile bir diş bileyecek tarzda düzenlemek ve çalıştırmak,

h) Bilenen testere bıçağını tezgahtan almak ve el aletleriyle son olarak elden geçirmek,

i) Dairevi testerelerin ağızlarını körletip yeni baştan diş açabilmek,

j) Testereleri elle bileyebilmek,

k) Belirli bir tip testere üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. ve işlemleri yerine getirir.

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