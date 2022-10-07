Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) görev tanımı nedir, Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) ne iş yapar, Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) Tanımı;

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Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) Maaşları

Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.45

Meslek Adı :

Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Haddelerden çıkan sıcak metali istenilen ölçülerde kesen bir testere tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek malzemenin ölçülerine göre tezgahı ayarlamak,

b) Kesilecek malzemeyi tezgaha yerleştirmek, testere altına getirerek metalin kesilmesini sağlamak,

c) Tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

d) Körelen testereyi tezgahtan sökmek ve yenisini takmak,

e) Arızaları bakımcılarına bildirip ve onartmak,

f) Körelen testereleri bileyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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