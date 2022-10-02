Tezgah Ayar İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tezgah Ayar İşçisi görev tanımı nedir, Tezgah Ayar İşçisi ne iş yapar, Tezgah Ayar İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tezgah Ayar İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tezgah Ayar İşçisi Tanımı;

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Tezgah Ayar İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tezgah Ayar İşçisi Maaşları

Tezgah Ayar İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tezgah Ayar İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tezgah Ayar İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.80

Meslek Adı :

Tezgah Ayar İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tam ve yarı otomatik tezgah, makine ve makine gruplarının ayarlarını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tezgah Ayar İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Değişik ve karmaşık yapılı ve birbirine bağlı ayar ve düzenlemeler gerektiren tam ve yarı otomatik tezgah, makine ve makine gruplarına ait, ayar formu, şeması veya talimatına göre yada teknik resim, kroki veya numuneleri incelemek,

b) Tam ve yarı otomatik tezgah, makine ve makine gruplarının gerekli ayarlarını yapmak, üretime hazır duruma getirmek, deneme üretimi yapmak,

c) Deneme üretimini tolerans ve spesifikasyonlarla uygunluk açısından kontrol ederek gereken ayarları yeniden yapmak ve tekrar denemek,

d) Önemli bir sorun varsa amirine bildirmek, yoksa tezgah, makine ve makine gruplarını üretime hazır olarak teslim etmek,

e) Üretim anında önemli ayar sapmalarını kontrol ederek varsa yeniden ayarlamak,

f) Aşınan parçaların zamanında değiştirilmesi için uyarılarda bulunmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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