Tıbbi Araçlar Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tıbbi Araçlar Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tıbbi Araçlar Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tıbbi Araçlar Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tıbbi Araçlar Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tıbbi Araçlar Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Araçlar Satış Elemanı Maaşları

Tıbbi Araçlar Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Tıbbi Araçlar Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Araçlar Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.74

Meslek Adı :

Tıbbi Araçlar Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tıbbi araç ve malzemelerin satıldığı işyerlerinde ürünleri tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Araçlar Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tanıtılacak ve pazarlanacak olan tıbbi araçlar hakkında eğitim almak ve bilgilenmek,

b) Ürünün satışa sunulmasında dikkat edilecek püf noktaları belirlemek,

c) Medikal cihazlar için reyon ve vitrin düzenlemek,

d) Piyasa araştırması yaparak, satışı artırıcı tedbirler almak,

e) Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı tıbbi malzeme ile ilgili katalog veya örnek mamulleri göstermek, mamul hakkında açıklamalarda bulunarak müşteriyi bilgilendirmek,

f) Satışını yapacağı tıbbi ürünlerin kullanılışı hakkında gerektiğinde hasta üzerinde uygulamalar yaparak ürün fonksiyonlarını tanıtmak,

g) Satışını yaptığı tıbbi araçların fiyatı, kredi şartları ve fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapmak,

h) Sosyal güvenlik kuruluşlarının ödeme mevzuatları ile ilgili araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmak,

i) Satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ilgili ,varsa, müşteri şikayetlerini dinlemek ve durumu ilgililere bildirmek, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

j) Mesleği ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek kendini yenilemek ve rekabet şartlarında görevini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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