Tıbbi Kayıt Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tıbbi Kayıt Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tıbbi Kayıt Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tıbbi Kayıt Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tıbbi Kayıt Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tıbbi Kayıt Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Kayıt Elemanı Maaşları

Tıbbi Kayıt Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Tıbbi Kayıt Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Kayıt Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3252.05

Meslek Adı :

Tıbbi Kayıt Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Kayıt Ve Sağlık Bilgisi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sağlık hizmetlerinin devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme, yazışma, randevu,hasta ve kayıtların takibi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Katıt Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutmak, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürmek,

b Hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları dosyalama ve arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürütmek,

c) Belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapmak,

d)Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derlemek,sonuçlarını raporlamak,

e) Hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde işlemleri yapmak,

f)Hasta dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

g)Hastanın Taburcu ve transfer işlemlerini yapmak,kurumlararası iletişimi sağlamak,

h) Hastanın sağlık kuruluşuna ilk başvurusundan taburcu olana kadar yaptığı işlemleri sisteme kaydetmek ve kayıtların kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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