Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni Maaşları

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5126,5_TL'dir. En düşük Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3212.01

Meslek Adı :

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Laboratuvar Ve Patoloji Laboratuvarı Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirmek,

b) Boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlamak,

c) Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlamak,

d) Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapmak,

e) İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydetmek,

f) Deney, test ve analiz bulgularını rapor etmek,

g) Laboratuvar araç-gereçlerini temizlemek, dezenfekte etmek, bakımını yapmak,

h) Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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