Ticari Reprezant Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ticari Reprezant maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ticari Reprezant pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ticari Reprezant nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ticari Reprezant olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ticari Reprezant Maaşı Ne Kadar? 2022 Ticari Reprezant Maaşları

Ticari Reprezant maaşı ortalama olarak aylık 9950_TL'dir. En düşük Ticari Reprezant maaşı 8650_TL, En yüksek ise 11250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ticari Reprezant iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3322.02

Meslek Adı :

Ticari Reprezant

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Satış Temsilcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Belirli bir bölge dahilinde seyahat ederek siparişler temin eden ve toptancılara, perakendecilere, sınai tüketicilere, kurumlara, mesleki teşekküllere, mal satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ticari Reprezantör işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ziyaret edeceği kuruluşların adreslerini belirlemek, tespit ettiği adreslere gitmek,

b) Satacağı malla ilgili broşür, katalog, örnek malları göstererek ve açıklamalarda bulunarak satacağı malı tanıtmak,

c) Fiyatları ve kredi şartlarını bildirmek, gerekirse indirim tekliflerinde bulunmak ve fiyatlarda kaydedilmesi muhtemel olan artışlarla ilgili açıklamalar yapmak,

d) Merkez bürosuna siparişler göndermek ve ticari işlemler hakkında raporlar tanzim etmek,

e) Ticari yayınları takip etmek ve fiyat değişikliklerini, piyasa ile ilgili diğer şartları günü gününe takip etmek,

f) Satışlarla ilgili ödemeleri kabul etmek,

g) Ticari malın teşhiri için vitrinler veya reklam işaretleri hazırlatabilir. Satılan malın cinsine göre ayırımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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