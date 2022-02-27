Tifdruk Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tifdruk Baskı Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tifdruk Baskı Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tifdruk Baskı Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tifdruk Baskı Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tifdruk Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tifdruk Baskı Operatörü Maaşları

Tifdruk Baskı Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük Tifdruk Baskı Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tifdruk Baskı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.08

Meslek Adı :

Tifdruk Baskı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hazırlanmış kalıp silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin temizlik ve bakımını yapan, malzeme ve makine bilgisine sahip, tifdruk baskı araç, gereç ve donanımını kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tifdruk Baskı Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı makine ile ilgili iş akışı planını yapmak,

b) Baskıya hazırlık yapmak,

c) Baskı taşıyıcı malzemenin baskı çıkış ayarlarını yapmak,

d) Baskı ile ilgili ayarları yapmak,

e) Baskı süresince kontroller yapmak,

f) Baskı bitimi makineyi temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir .

Güncel Meslek : EVET

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