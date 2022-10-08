Tilki Overlok Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tilki Overlok Makineci görev tanımı nedir, Tilki Overlok Makineci ne iş yapar, Tilki Overlok Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tilki Overlok Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tilki Overlok Makineci Tanımı;

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Tilki Overlok Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 Tilki Overlok Makineci Maaşları

Tilki Overlok Makineci maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Tilki Overlok Makineci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tilki Overlok Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.23

Meslek Adı :

Tilki Overlok Makineci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tilki overlok makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kullanarak giysi üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tilki Overlok Makineci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tilki overlok makinesini dikime hazırlamak

b) Makineye iğne takma işlemlerini yapmak,

c) Makineye iplik takma işlemlerini yapmak,

d) Tilki overlok makinesinde dikiş ayarları yapma işlemlerini yapmak,

e) Tilki overlok makinesini kullanma işlemlerini yapmak,

f) Tilki overlok makinesinde deri dikim işlemleri yapmak.

g) Tilki overlok makinesinde kürk dikim işlemleri yapmak,

h) Tilki overlok makinesinde oluşabilecek dikiş hatalarını gidermek,

i) Tilki overlok makinesine aparat takma işlemlerini yapmak,

j) Tilki overlok makinesinin temizlik ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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