Tipo Baskıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tipo Baskıcısı görev tanımı nedir, Tipo Baskıcısı ne iş yapar, Tipo Baskıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tipo Baskıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tipo Baskıcısı Tanımı;

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Tipo Baskıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tipo Baskıcısı Maaşları

Tipo Baskıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tipo Baskıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tipo Baskıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.41

Meslek Adı :

Tipo Baskıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıpta, görüntüyü yansıtacak (basacak) yerlerin yüksek, basılmayacak yerlerin çukurda olduğu baskı makinesinde, el ve makine dizgi bölümünden gelen metin ve cetvel kalıpları ile klişe bölümünden gelen resim kalıplarının baskısını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tipo Baskıcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşin ve basılacak materyalin özelliğine göre baskıda kullanılacak malzemeyi hesaplamak ve hazırlamak,

b) Tipo baskı makinesinin mürekkep haznesini ve silindirlerini silmek, c) Makinenin baskı öncesi genel bakımını yapmak,

d) Hazneye boya vermek ve ayarlarını yapmak,

e) Basılacak işten daha iyi netice alabilmek için düzenleme çalışmaları yapmak,

f) Olabilecek hataları tespit etmek için, baskıya geçmeden önce ön deneme baskısı yapmak,

g) Baskı örneğini daima el altında bulundurmak, baskı esnasında belirli aralıklarla örnekler alarak renk, görüntü, yerleştirme ve baskı hataları olup olmadığını kontrol etmek ve istenilen işi orijinaline uygun olarak basmak,

h) Basılan işte kesim yapılacaksa, özel bıçakçı tarafından hazırlanan çelik bıçakların kalıbını makineye takmak ve kesim işlemi yapmak,

i) Özellikle fatura, makbuz, bilet gibi işlerde numaratör kullanarak basım işlemini gerçekleştirmek,

j) Tipo baskı makinelerinin haftalık temizlik ve bakımını yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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