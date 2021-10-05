Tır/Kamyon Muavini Maaşı Ne Kadar? 2021 Tır/Kamyon Muavini Maaşları, ve İş İlanları

Tır/Kamyon Muavini görev tanımı nedir, Tır/Kamyon Muavini ne iş yapar, Tır/Kamyon Muavini olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tır/Kamyon Muavini mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tır/Kamyon Muavini Tanımı;

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, görev alanına giren hizmetleri adil, verimli ve etkin sunulması faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tır/Kamyon Muavini Maaşı Ne Kadar? 2021 Tır/Kamyon Muavini Maaşları

Tır/Kamyon Muavini maaşı ortalama aylık 3. 460 - TL’dir. En düşük Tır/Kamyon Muavini maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.550 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tır/Kamyon Muavini iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tır/Kamyon Muavini Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tır/Kamyon Muavini Ne İş Yapar?

Tır/Kamyon Muavini; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracın temizliğini yapmak, sevkiyat kısmını koordine etmek,

b) Araç yakıt durumunu, yol durumunu ve aracın güvenli bir şekilde yola çıkması için gerekli hazırlıkları kontrol etmek,

c) Şoförün verdiği işleri yapmak ve talimatları yerine getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tır/Kamyon Muavini Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Tır/Kamyon Muavini Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tır/Kamyon Muavini mesleğinin meslek kodu 8332.11 olarak belirlenmiştir



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