Tiyatro Oyuncusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Tiyatro Oyuncusu Maaşları ve İş İlanları

Tiyatro Oyuncusu görev tanımı nedir, Tiyatro Oyuncusu ne iş yapar, Tiyatro Oyuncusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tiyatro Oyuncusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tiyatro Oyuncusu Tanımı;

Tiyatro oyunundaki bir karakteri sahnede canlandıran kişidir.

Tiyatro Oyuncusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Tiyatro Oyuncusu Maaşları

Tiyatro Oyuncusu maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Tiyatro Oyuncusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tiyatro Oyuncusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tiyatro Oyuncusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Tiyatro Oyuncusu Ne İş Yapar?

Tiyatro Oyuncusu , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yönetmen tarafından kendisine uygun görülen rolü incelemek,

b) Temsil edeceği karakterin sözlerini ezberlemek,

c) Karakterin ruh halini anlamaya ve davranışlarını canlandırmaya çalışmak,

d) Oyunun kendi payına düşen kısmını prova etmek,

e) Oyunun genel provalarına katılmak,

f) Gösteri günü kostümünü giymek ve makyajını yaptırmak,

g) Temsil saatlerinde oyundaki rolünü oynamak,

h) Gösteri bitince diğer oyuncularla birlikte seyircileri selamlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tiyatro Oyuncusu Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Aktörler

Tiyatro Oyuncusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tiyatro Oyuncusu mesleğinin meslek kodu 2655.05 olarak belirlenmiştir

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