Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı ne iş yapar, Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Tanımı;

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Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşları

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.65

Meslek Adı :

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tohum hazırlama makinelerinin tüm aksamını tanıyan, tohum hazırlama makineleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olup tüm genel kontrollerini yapabilen, her tür arıza ya da noksanlığı tespit ve teşhis edip, bakım onarım ve ayar işlemlerini yapabilen, tohum hazırlama makineleriyle uygulamaya yönelik olarak gereklerini yerine getirebilen, kaplama yapılacak ürünlerde tohum hazırlama makinelerinin ayarlarını yapabilen, makineyi üreticinin kullanma talimatlarına uygun olarak kullanabilen, kullanırken iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına istisnasız uyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel mekanik işlemlerini yapmak,

b) Tohum hazırlama makinelerinin bakımını, ayarlarını yapmak ve çalıştırmak,

c) Tohum hazırlama makinelerinin bakımını, ayarlarını yapmak ve çalıştırmak,

d) Kaplama yapılacak ürünler için tohum hazırlama makinelerinin ayarlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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