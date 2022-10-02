Tokat Tahta Baskı Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tokat Tahta Baskı Yapımcısı görev tanımı nedir, Tokat Tahta Baskı Yapımcısı ne iş yapar, Tokat Tahta Baskı Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tokat Tahta Baskı Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tokat Tahta Baskı Yapımcısı Tanımı;

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Tokat Tahta Baskı Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tokat Tahta Baskı Yapımcısı Maaşları

Tokat Tahta Baskı Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tokat Tahta Baskı Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tokat Tahta Baskı Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.19

Meslek Adı :

Tokat Tahta Baskı Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekniğine ve yöreselliğine uygun araç- gereç kullanarak, tahta baskı, kumaş, düzenek hazırlayan ve uygulayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tokat Tahta Baskı Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tahta baskı boyası hazırlamak,

b) Tahta baskı kalıbı hazırlamak,

c) Tahta baskı kumaşı hazırlamak,

d) Tokat tahta baskısı yapmak (Dairesel( göbek), köşeli, Üçgen kompozisyon yapmak,

e) Bordür çalışması (kenar suyu ). karışık düzenleme, yüzeyi tamamen dolduran motiflerle kompozisyon yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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