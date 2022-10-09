Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi görev tanımı nedir, Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi ne iş yapar, Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi Tanımı;

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Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi Maaşları

Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.11

Meslek Adı :

Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fileto haline gelmiş ton balıklarını büyüklüklerine göre ayıran ve istenilen gramaja göre kesimini konservelenmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ton Balığı Kesim ve Konserveleme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fileto haline getirilmiş kasalarla gelen balıkları büyüklüklerine göre ayırmak,

b) Günlük çalışma raporunda bildirilen miktarlar ve gramajlara göre balıkları kesim makinesine vermek,

c) Üretim raporunda belirtilen konserve gramaj ve çeşit (sade, diyet (light), garnitürlü vb.) türüne göre `konserve dolum makinesi?ne talimat girişi yapmak ve makineyi çalıştırmak,

d) Yürüyen bantlar üzerinde metal konserve kutularına dolumu gerçekleşen balıkları tepsilere yerleştirmek,

e) Tepsilerle `sterilizasyon makinesine verilen balık konservelerini paketleme bölümüne göndermek,

f) Gramajı büyük olan fileto halindeki balıkları 1?er kiloluk kutulara elle keserek doldurmak,

g) Elle doldurulan balıkların kutularını elle kapatmak ve sterilizasyon makinesine vermek,

h) Sterilizasyon makinesinden çıkan 1?er kiloluk balık konservelerini paketleme bölümüne göndermek,

i) Kesimi ve konserveleme işlemi yapılan balıkları üretim raporuna işlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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