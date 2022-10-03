Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi görev tanımı nedir, Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi ne iş yapar, Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi Tanımı;

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Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi Maaşları

Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.31

Meslek Adı :

Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pişmiş ton balığını kara eti ve kılçığından bıçak yardımıyla arındırarak fileto haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesim ve ayıklama için kullanılan tezgahı temizlemek,

b) Plastik eldiven, başlık ve önlüğü giymek, kesim bıçağını hazırlamak,

c) Pişirme bölümünden kasalarla gelen balıkları kasasıyla tezgaha almak,

d) Önce bıçağı yan tutarak balığın üst kara derisinden ince tabakayı sıyırmak,

e) Balığı ortadan yararak iç kılçığını temizlemek,

f) Temizlenmiş ve ayıklanmış balık filetosunu kasalara koymak,

g) İşlemi bitip kasalara konan balık filetolarını kesim ve konserveleme bölümüne göndermek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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