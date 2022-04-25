Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi görev tanımı nedir, Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi ne iş yapar, Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi Tanımı;

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Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi Maaşları

Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.09

Meslek Adı :

Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Golf alanları, yarış pistleri, futbol sahaları ve tenis kortları gibi spor alanları ile çeşitli park alanlarını tanzim eden ve bakım işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Toprak/Zemin Tesviye İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çimleri biçip tırmıklamak,

b) Silindirle ezip sulamak,

c) Meyilli yerlere tohum ekerek yeniden çimlendirmek,

d) Oyun alanları ve sahaların sınırlarını, topa vuruş yerlerini belirleyip, işaretlemek,

e) At yarışı pistinde çit ve atlama çitleri yapmak,

f) Diğer spor alanları ve sporlar için ilgili işleri yapmak,

g) Çiçekleri fundalıkları ve ağaçları dikip yetiştirmek,

h) Bahçe düzenleme işlerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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