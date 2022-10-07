Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü ne iş yapar, Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü Tanımı;

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Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü Maaşları

Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.23

Meslek Adı :

Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Gıda sektöründe genel amaçlı olarak kullanılan kağıt torbaların üretiminde kullanılacak kağıt bobinler üzerine otomatik makineyle düz veya renkli baskı yapma, bobinleri üretime hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Tela Presleme Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) İş emrini inceleyerek tela preslemesi yapılacak kumaş cinsini ve miktarını tespit etmek,

b) Tela presleme makinesini günlük kullanıma hazırlamak,

c) Yürütme bandının üretim öncesi temizliğini yapmak,

d) Üretime uygun ısı, basınç, hız ayarlarını yapmak, kontrol etmek,

e) Kısa süreli deneme üretimi yaparak makinenin son ayarlarını tespit etmek,

f) Yardımcı madde ve sarf malzemelerini talep ve temin etmek, kullanıma hazırlamak,

g) Telaları ve kumaş parçalarını makine yakınında kullanıma hazırlamak,

h) Gerektiğinde kesilmiş kumaşlara meto atmak (Etiketlemek),

i) Telalanacak kumaşı bant üzerine elle sermek,üzerine telayı yerleştirmek,

j) Telalanan kumaşın bant üzerinden preslenmek üzere pres bölümüne gitmesini sağlamak,

k) Bant üzerinde ilerleyen preslenmiş kumaşların toplama çekmecelerinde birikmesini sağlamak,

l) Toplama çekmecelerinde biriken kumaşları takip ederek belirli aralıklarda toplamak,

m) Çekmecelerden toplanan kumaşları bekleme arabalarına almak,

n) Tela preslemesi biten kumaşları ince kesim için hizar bölümüne göndermek,

o) Tela presleme işlemlerini gerçekleştirmek ve işlemlerin sürekliliğini sağlamak,

p) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek, bildirmek ve giderilmesini sağlamak,

q) Çalışma alanının ve makinenin genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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