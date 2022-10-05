Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi Maaşları

Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.30

Meslek Adı :

Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Torba ve çuvalları onaran ve diken bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Torba ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Torba ve çuvalları kontrol ederek yırtık, sökük ve eski olanları ayırmak,

b) Tamiri imkansız olanları ıskartaya atmak,

c) Tamir edilebilecek durumda olanların sökük ve yırtık kısımlarını yamalık parçalar kullanarak veya kullanmadan makinede dikerek tamir etmek,

d) Tamir edilen torba ve çuvalları ilgili kısımlara göndermek,

e) Dolan torba ve çuvalların ağızlarını birleştirip makinede dikmek ve makineyi temizlemek,

f) Makinenin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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