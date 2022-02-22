Toz Altı Kaynak Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Toz Altı Kaynak Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Toz Altı Kaynak Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Toz Altı Kaynak Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Toz Altı Kaynak Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Toz Altı Kaynak Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Toz Altı Kaynak Operatörü Maaşları

Toz Altı Kaynak Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Toz Altı Kaynak Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Toz Altı Kaynak Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.27

Meslek Adı :

Toz Altı Kaynak Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tozaltı Kaynak Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, tozaltı kaynak ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üreteci ve ekipmanlarının bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Tozaltı Kaynak Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş emrini, kaynak yöntem sayfasını (KYS) ve/veya kaynak planını (KP) incelemek,

b) Makine ve avadanlıkları monte etmek,

c) Şase bağlantılarını yapmak,

d) Akım şiddeti ayarı yapmak,

e) Gerilim ayarı yapmak,

f) Kaynak ilerleme hızını ayarlamak,

g) İş parçasını sabitlemek,

h) Kaynak altlığını kontrol etmek,

i) İş parçasının temizliğini kontrol etmek ,

j) Kaynak ağzını kontrol etmek,

k) Ön ısıtma uygulamak,

l) Tel geliş açısını kontrol etmek/ayarlamak,

m) Makineyi çalıştırıp arkı başlatmak,

n) Kaynak parametre ayarı yapmak,

o) Kaynak telinin, tozunun akışını incelemek,

p) Kaynak güzergahını izlemek,

q) Kaynak ara paso sıcaklığını kontrol etmek,

r) Kaynak yüzeyini temizlemek, s) KSY?de belirtilen son işlemi uygulamak (alevli ısıl işlem, kontrollü soğutma, çekiçleme vb.),

t) Kaynak hatalarını gidermek,

u) Tozaltı kaynak akım üreteci ve kaynak düzeneğinin günlük ve periyodik bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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