Transpalet Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Transpalet Operatörü görev tanımı nedir, Transpalet Operatörü ne iş yapar, Transpalet Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Transpalet Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Transpalet Operatörü Tanımı;

__

Transpalet Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Transpalet Operatörü Maaşları

Transpalet Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Transpalet Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Transpalet Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8344.04

Meslek Adı :

Transpalet Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Forklift Vb. Yükleme-Boşaltma Yapan Araçların Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tipteki transpaleti kullanarak yüklerin boşaltılması, taşınması, istiflenmesi, siparişe göre hazırlanması işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Transpalet Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük olarak transpaletin temizliğini yapmak,

b) Transpaletin hidrolik, tekerlek, çatal vb. elemanların kontrollerini yapmak,

c) Transpaleti yüklenecek malların bulundukları yere taşımak,

d) Çatallar alçak pozisyondayken çatalları kaldırılacak yükün altına yerleştirmek,

e) Çatalları kaldırmadan önce yükün çatallara tamamen ve dengeli bir şekilde oturtmasını sağlamak,

f) Yükü mümkün olduğunca çatallara ortalamasına dikkat etmek,

g) Çatalları yukarı kaldırmak ve yükü yerden yeterli miktarda kaldırmak ve tarnspaleti hareket ettirmek

, h) Uygun olmayan yüklerin veya aşırı ağırlıkları transpaleti kullanmamak,

i) Yükü uygun düz bir zemin üzerine güvenlik önlemlerini dikkat ederek indirmek,

j) Eğimli zeminlerde transpaletin kendiliğinden hareket etmemesi için tekerlerini sabitlemek,

k) Gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?