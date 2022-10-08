Traşçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Traşçı (Tekstil) görev tanımı nedir, Traşçı (Tekstil) ne iş yapar, Traşçı (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Traşçı (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Traşçı (Tekstil) Tanımı;

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Traşçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Traşçı (Tekstil) Maaşları

Traşçı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Traşçı (Tekstil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Traşçı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.56

Meslek Adı :

Traşçı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe kumaşın üzerindeki iplikleri traş makinesi kullanarak temizleme yapılması işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Traşçı (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi yağlamak

b) Makine bıçaklarını kontrol etmek ve temizlemek

c) Kumaşı silindirlere doğru yerleştirmek ve kontrol etmek

d) Kumaşa göre makine ayarlarını yapmak

e) Makinenin emiş filtrelerini kontrol etmek

f) İşlemi biten kumaşın taşıma arabasına dökülmesini sağlamak veya roliğe sardırmak

g) Dolan taşıma arabası ya da roliği değiştirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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