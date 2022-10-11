Tren Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Makinisti maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tren Makinisti iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tren Makinisti iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Tren Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Makinisti görev tanımı nedir, Tren Makinisti ne iş yapar, Tren Makinisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Makinisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Makinisti Tanımı;

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Tren Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Makinisti Maaşları

Tren Makinisti maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tren Makinisti maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Makinisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8311.04

Meslek Adı :

Tren Makinisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kullanmaya yetkili oldukları cer aracını (lokomotif, manevra lokomotifi, tren seti ve tren ısıtma vagonu) emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak, cer araçlarını ve treni teslim alan, sevk ve idare eden nitelikli, yetkili teknik kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tren Makinisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş alma işlemlerini yürütmek,

e) Cer aracını servise hazırlamak ile ilgili, cer aracının tamirat defterini teslim almak, cer aracının şasi altı soğuk kontrollerini yapmak, cer aracının şasi üstü soğuk kontrollerini yapmak, cer aracını çalıştırmak, cer aracının sıcak kontrollerini yapmak, cer aracını/araçlarını çoklu işletime hazırlamak,

f) Treni servise hazırlamak ile ilgili; cer aracının diziye bağlanmasını sağlamak, cer aracının bağlantılarını kontrol etmek, trene enerji vermek, trafik ile ilgili bildirimleri almak, tren ve/veya tren setlerinde ısı, ışık, temizlik ve yolcu bilgilendirme sistemlerinin kontrollerini yapmak, fren tecrübesi yapmak,

g) Tren seyir hizmetlerini yürütmek ile ilgili, treni harekete geçirmek, fren etki testi yapmak, trafik bildirimlerini izlemek, cer aracının göstergelerini takip etmek, yol kenarından ve yol üstünden verilecek işaretleri kontrol etmek, cer aracını ve diziyi kontrol etmek, yolcu iniş biniş işaretlerini kontrol etmek, yolcuları bilgilendirmek, periyodik fren tecrübesine iştirak etmek, trafik cetvelini düzenlemek ve teslim etmek, otomatik kapılara kumanda etmek, tren ve trafik personelini kontrol etmek, destek(ranfor) görevi yapmak, haberleşmeyi sağlamak,

h) Tren seyir hizmetleri sırasında oluşan arıza ve acil durumlarla ilgili işlemleri yürütmek,

i) Servis sonrası cer aracı teslimat işlemlerini yürütmek,

j) Depo ve manevra işlemlerini yürütmek,

k) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Tren Makinisti maaşlarına ek olarak sizlerde Tren Makinisti mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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