Tren Teşkil İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Teşkil İşçisi görev tanımı nedir, Tren Teşkil İşçisi ne iş yapar, Tren Teşkil İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Teşkil İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Teşkil İşçisi Tanımı;

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Tren Teşkil İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Teşkil İşçisi Maaşları

Tren Teşkil İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tren Teşkil İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Teşkil İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu

8312.16

Meslek Adı :

Tren Teşkil İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

. Görev ve İşlem Basamakları :

Tren Teşkil İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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