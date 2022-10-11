Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) görev tanımı nedir, Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) ne iş yapar, Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) Tanımı;

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Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.01

Meslek Adı :

Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İstasyonlarda ve yolda yük ve yolcu vagonlarını kontrol eden, yükleme ve boşaltma katar teşkili ile vagon eklemesi ve çıkarılması için vagonları manevra yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makasları kullanmak, makinistle birlikte manevra yapmak,

b) Emniyet tesisatı ve işaretleri aldığı emre göre düzenlemek,

c) Makasların, emniyet tesisatının ve işaretlerin temizliğini yapmak, gerektiğinde frenlerini zamanında yakıp, söndürmek, limit taşlarını boyamak,

d) Giriş işaretlerini ve makasları, trenin geliş saatinden önce trenin kabul edileceği yola düzenlemek, buralarda meydana gelen arızaları nöbetçi hareket memuruna bildirmek,

e) İstasyondan gönderilecek trenlerin geçeceği yol üzerindeki makas ve işaretleri trenin geçişine uygun olarak düzenlemek, bariyerleri kapatmak veya açmak,

f) Trenlerin giriş ve çıkışından sonra makasları doğru yola düzenlemek, kilitlemek ve işaretleri kapatmak,

g) Trenin kabulü için makasa giderken, trenin geçeceği yol üzerindeki makasların trenin geçişine uygun olduğunu ve yolda trenin geçişine herhangi bir engelin olup olmadığını kontrol etmek,

h) Kabul etmekte olduğu trenin son vagonu geçinceye kadar işaret göstermeye devam etmek ve trendeki vagonları, trenin spot fenerlerinin tamam olup olmadığını kontrol etmek, aksaklıkları nöbetçi memura bildirmek,

i) İstasyona bırakılan vagonları birbirine bağlamak hava hortumlarını yerine asmak, el frenlerini sıkmak, altlarına kal koymak ve sabit kali kapatmak,

j) Manevralarda vagonları ve lokomotifleri birbirine bağlamak veya çözmek,

k) Manevralarda, vagonların limitler dışına çıkıp çıkmadığını kontrol etmek, limit dışına çıkan vagonları emniyete almak ve ilgililere haber vermek,

l) Üzerinde lokomotif ve vagon varken makasları çevirmemek,

m) Karlı ve buzlu günlerde makasları ve emniyet tesisatı ile işaretlerde biriken kar ve buzları temizlemek, bunların kullanılır durumda olmasını sağlamak,

n) Bekleme salonlarını yolcu trenlerinin hareket saatinden bir saat önce açmak ve yarım saat sonra kapatmak, çevrede sığınacak yer bulunmayan istasyonlarda, özellikle kış mevsiminde tren zamanları dışında, yolcu olduğu zamanlarda nöbetçi hareket memurunun emri ile bekleme salonlarını açık tutmak,

o) Ara istasyonlarda, görevli olduğu trene verilen veya indirilen parçaların taşınmasını sağlamak,

p) İstasyon hudutları içinde gördüğü yabacı ve şüpheli kişileri nöbetçi hareket memuruna bildirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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