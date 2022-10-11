Tren Teşkil Memuru (Gar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Gar) görev tanımı nedir, Tren Teşkil Memuru (Gar) ne iş yapar, Tren Teşkil Memuru (Gar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Teşkil Memuru (Gar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Teşkil Memuru (Gar) Tanımı;

__

Tren Teşkil Memuru (Gar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Teşkil Memuru (Gar) Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Gar) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Tren Teşkil Memuru (Gar) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Teşkil Memuru (Gar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.13

Meslek Adı :

Tren Teşkil Memuru (Gar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trenlerin dağıtım ve teşkil hizmetlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tren Teşkil Memuru (Gar), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Trenlerin dağıtım ve teşkil hizmetlerini yapmak,

b) Makasın gördüğü hizmeti, çeşitlerini, önemini, parçalarını, çalışmasını, fener ve işaretlerini bilmek ve bunları kurallara uygun olarak kullanmak,

c) Gereken araç, gereç ve işaretleri yanında bulundurmak,

d) Temizlik ve bakımları yapılacak olan emniyet tesisatı ve makasların günlük ve haftalık temizliklerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını ve bu makasların sürekli olarak temiz bulundurulmasını ve aydınlatılmasını sağlamak,

e) İstasyon yolları, makasları ve tesisleri tanımak ve bilmek, bunlardan görev ve yetkisi dahilinde olanları kurallara uygun olarak kullanmak,

f) Manevraların çeşitlerini, ayırma ve teşkil manevralarının nasıl ve ne şekilde yapıldığını, manevrada gerekli teknik ve özen gösterilmesi gereken diğer konuları bilmek,

g) Manevraları yürürlükteki yönetmelik, genel emir ve emirlere uygun olarak vagonlara ve içindeki eşyaya zarar ve hasar vermeyecek şekilde yapmak, emir ve işaretleri makinist ve diğer görevlilere kurallara uygun olarak vermek,

h) Trenlerin sınıflarını, teşkilini ve kendi işyerindeki trenlerin kalkış ve varış saatlerini bilmek, trenin cinsine ve hızına uygun olmayan veya arızalı vagonlar diziye konulmamasını sağlamak,

i) Manevranın kısa sürede yapılmasını sağlamak, manevra bitiminden sonra gerekli önlemleri almak,

j) Lokomotif ve vagonları ilgili birimlere verilmesi ve alınması ile ilgili kayıtları tutmak/tutulmasını sağlamak,

k) Manevraları gerektiğinde, tren kabul ve sevk durumlarına göre, belirli sürelerde durdurmak ve manevrayı izin hızı aşmayacak şekilde yapmak,

l) Manevra sırasında ve bitiminde vagonların kendi kendilerine hareket etmemesi için el frenlerini sıkmak, gerektiğinde altlarına kal ve takoz koymak, birbirlerine bağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?