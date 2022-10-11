Tren Teşkil Memuru (Trende) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Trende) görev tanımı nedir, Tren Teşkil Memuru (Trende) ne iş yapar, Tren Teşkil Memuru (Trende) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tren Teşkil Memuru (Trende) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tren Teşkil Memuru (Trende) Tanımı;

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Tren Teşkil Memuru (Trende) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tren Teşkil Memuru (Trende) Maaşları

Tren Teşkil Memuru (Trende) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Tren Teşkil Memuru (Trende) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tren Teşkil Memuru (Trende) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.12

Meslek Adı :

Tren Teşkil Memuru (Trende)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görevli bulunduğu trende, tren işaretlerinin zamanında yerlerine takılmasını, koşum takımlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak sıkıştırılmış olmasını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tren Teşkil Memuru (Trende), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak, göreve başladığını tren şefine bildirmek,

b) Görevlendirildiği vagondan, görev süresince trenin seyrini gözetlemek,

c) Tren herhangi bir nedenle ikiye ayrıldığında, görevli olduğu kısımdaki vagonların el frenlerini sıkmak ve trenin duruşu için durma işareti vermek,

d) Görevli olduğu trenin frenlerinin çalışır durumda olduğunu kontrol etmek, vagonun el frenlerinin çözülmesine, vagonların tekerleklerinin apleti olup olmadığına dikkat etmek, hata ve aksaklıkları tren şefine bildirmek,

e) Tren işaretlerinin zamanında yerlerine takılmasını, koşum takımlarının sıkıştırılmış olmasını kontrol etmek/edilmesini sağlamak,

f) Sıhhi imdat sandığı, seyyar telefon, sedye ve tren şefi sandığı gibi demirbaş eşyanın furgona taşınmasına yardım etmek,

g) Ara istasyonlarda manevralara katılmak, araçları bağlamak ve çözmek,

h) Görevli olduğu trende, hız azaltılması veya durma işaretlerinin gösterilip gösterilmediğine, vagon kapı ve kapaklarının açılmamasına dikkat etmek,

i) Vagonlarda olağandışı bir sallantı ve sarsıntının olup olmadığına, ara istasyonlardan alınan vagonların frenlerinin sıkılı ve altlarında kal olup olmadığına ve manevraya başlamadan önce kali kaldırmaya dikkat etmek,

j) Ara istasyonlarda, görevli olduğu trene verilen veya indirilen parçaların taşınmasına yardım etmek,

k) Ara istasyonlarda vagonların kontrolüne tren şefi ile birlikte katılmak ve gördüğü aksaklıklar ve varsa bu konudaki görüşlerini tren şefine bildirmek, bırakılan vagonların frenlerini sıkmak,

l) Spot fenerlerini geceleri ve yoğun sisili havalarda yakmak,

m) Görevi sırasında, trenin hareketlerini izlemek, gördüğü aksaklıkları tren şefine bildirmek, eğer bu aksaklıklar tren için bir tehlike meydana getirecekse derhal imdat işareti vermek ve hiçbir emir beklemeksizin treni durdurmak amacıyla gerekli teşebbüste bulunmak,

n) Anayolda kalan trenin emniyetini sağlamak,

o) Trenin duruşuna uygun olan istasyonlarda, vagonları ve vagon kurşunlarını kontrol etmek,

p) Yapılan fren tecrübeleri sonunda havanın son vagondan çıkıp çıkmadığını kontrol etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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