Treyler Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Treyler Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Treyler Montaj İşçisi ne iş yapar, Treyler Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Treyler Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Treyler Montaj İşçisi Tanımı;

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Treyler Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Treyler Montaj İşçisi Maaşları

Treyler Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Treyler Montaj İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Treyler Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.26

Meslek Adı :

Treyler Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Treyler Montaj İşçisiİşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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