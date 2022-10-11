Treyler Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Treyler Montaj İşçisi Tanımı;
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Treyler Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Treyler Montaj İşçisi Maaşları
Treyler Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Treyler Montaj İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Treyler Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8211.26
Meslek Adı :
Treyler Montaj İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
İşlem Kontrol Teknikerleri
Meslek Birim Grubu :
Mekanik Makine Montajcıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Treyler Montaj İşçisiİşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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