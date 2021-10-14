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Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Kadın, erkek ve çocuk giyim eşyaları ve ev tekstilinin endüstriyel (makine ile) örgü ve dikimini yapan kişidir. Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci görev tanımı nedir, Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci ne iş yapar, Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Tanımı;

Kadın, erkek ve çocuk giyim eşyaları ve ev tekstilinin endüstriyel (makine ile) örgü ve dikimini yapan kişidir.

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Maaşları

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşı ortalama aylık 3.190 - TL’dir. En düşük Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.180 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci İş İlanları İçin Tıklayın

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

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Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Ne İş Yapar?

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a)    Makineye ve örgüye uygun iplikleri hazırlamak,
b)    Yapılacak örgüye göre trikotaj makinesini ayarlamak,
c)    Makinede örgü işlemini gerçekleştirmek,
d)    Örülen kumaş parçalarının dikimini yapmak,
e)    Ütü ve kalite kontrolünü yapmak,
f)    Makinelerin basit onarım ve bakımlarını yapmak, vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci mesleğinin meslek kodu 8152.39 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşlarına ek sizlerde Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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