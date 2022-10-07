Trim Presi Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Trim Presi Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Trim Presi Makinesi Operatörü ne iş yapar, Trim Presi Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Trim Presi Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Trim Presi Makinesi Operatörü Tanımı;

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Trim Presi Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Trim Presi Makinesi Operatörü Maaşları

Trim Presi Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Trim Presi Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Trim Presi Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.20

Meslek Adı :

Trim Presi Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dökümden çıkan metal parçaların fazlalıklarını alan elektrikli bir pres tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Trim Presi Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı alt ve üst kalıpları seçip, presteki yerlerine vida ile takmak,

b) Alt ve üst kalıpları ve kalıp mesafe ayarlarını yapmak,

c) Tezgahı otomatiğe alıp, fazlalığı alınacak parçayı alt kalıba yerleştirmek,

d) Makineyi çalıştırıp, kumanda düğmesi yardımıyla üst kalıbı alt kalıba indirerek parçanın fazlalığını alıp, presi durdurmak,

e) Fazlalığı alınan parçayı kalıptan çıkarıp kontrol ederek ilgililere teslim etmek,

f) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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