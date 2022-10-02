Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) görev tanımı nedir, Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) ne iş yapar, Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) Tanımı;

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Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) Maaşları

Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.16

Meslek Adı :

Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Özel şekillerinden dolayı makinede kolaylıkla preslenip kalıplanmıyan tuğla ve kiremitleri elle kalıplayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Tuğla ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nemli kil hamurunun yapışmaması için kalıbın içine yağ, kil tozu veya bunların her ikisini tatbik etmek,

b) Kil hamurunu tezgah üzerinde istenilen kıvama gelinceye kadar yoğurup bunu kuvvetle kalıbın içine fırlatıp veya basmak, c) Elle, tokmakla veya kompresöre bağlı bir aletle hamuru kalıbın içine iyice basıp taşan hamuru malayla veya tel çekmek suretiyle temizlemek,

d) Hamurun kendini çekip hafifçe kurumasını belemek ve kalıbı ters döndürüp tuğla veya kiremiti kuruma hücresine göndermek üzere çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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