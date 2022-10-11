Tumbacı-Maden ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tumbacı-Maden ocağı görev tanımı nedir, Tumbacı-Maden ocağı ne iş yapar, Tumbacı-Maden ocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tumbacı-Maden ocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tumbacı-Maden ocağı Tanımı;

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Tumbacı-Maden ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tumbacı-Maden ocağı Maaşları

Tumbacı-Maden ocağı maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Tumbacı-Maden ocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tumbacı-Maden ocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.07

Meslek Adı :

Tumbacı-Maden ocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dolu ocak arabalarının boşaltılmasını sağlayan her çeşit tumbanın çalıştırılması işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tumbacı-Maden ocağı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tertip edildiği tumba ve eklentilerini kontrol etmek, varsa arızalarını ilgililere bildirmek,

b) Tumba ve eklentilerinin belirlenen talimat doğrultusunda bakımını yapmak ve yağlamak,

c) Arabaların elle veya mekanik olarak manevralarının yapılması ve dolu arabaları tumba edilmesi işlerini yapmak,

d) Tumba ile ilişkili diğer nakliyat sistemlerinin çalıştırıcıları ile mutabakat sağlamak,

e) Tumba ızgaralarından geçemeyen taş veya kömür parçalarının kırılmasını sağlamak, ızgaraya dökülen demir, ağaç vb. malzemeleri çıkarmak,

f) Tumbaya girmesinde sakınca görülen arızalı arabaların tumbaya sokulmamak ve ilgililere bilgi vermek,

g) Tumbaya sokulmasında sakınca görülmeyen arızalı arabaları işaretlemek,

h) Tumba edilen taş ve kömür arabalarının kayıtlarını tutmak ve ilgililere bilgi vermek,

i) Tumba ve çevresinin temizliğini yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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