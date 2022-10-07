Tünel İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tünel İşçisi görev tanımı nedir, Tünel İşçisi ne iş yapar, Tünel İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tünel İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tünel İşçisi Tanımı;

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Tünel İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tünel İşçisi Maaşları

Tünel İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Tünel İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tünel İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.35

Meslek Adı :

Tünel İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş programı doğrultusunda tünel alanında çalışacak astlarının görev dağılımını ilgili birimlerle koordinasyonlu olarak yaparak astlarının görev dağılımı doğrultusunda işlemlerin yapılmasını sağlayan ve yapılan işlemlerin uygunluğunu kontrol eden, kazı alanının ön kontrolünü yaparak ve kazı alanını kazıya uygun hale getirerek kazı alanını düzenleyen, ön destekleme işlemlerinin (delgi işlemlerinin yapılmasını sağlama, enjeksiyon yapılmasını sağlama ve benzeri) yapılmasını sağlayarak tünel kazı süreçleri (tünel içi ulaşım yollarının düzenlenmesini sağlama, patlatmalı kazı süreçlerini yürütme ve benzeri) ile tünel birincil destekleme işlemlerini (çelik hasır montajı yapılmasını sağlama, yaş püskürtme beton işlemi yapılmasını sağlama ve benzeri) yürüten, tünelin nihai kaplamasının yapılmasını sağlayan (su tutucu conta montajı yapılmasını sağlama, beton dökümü yapılmasını sağlama ve benzeri) ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tünel İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerinin uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

b) İş organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Kazı alanını düzenlemek,

d) Ön destekleme işlemlerini yürütmek,

e) Tünel kazı işlemlerini yürütmek,

f) Tünel birincil destekleme (tahkimat/iksa) işlemlerini yürütmek,

g) Tünelin nihai kaplamasının yapılmasını sağlamak,

h) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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