Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı görev tanımı nedir, Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı ne iş yapar, Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı Tanımı;

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Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı Maaşları

Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.02

Meslek Adı :

Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tüp siparişi veren müşterilerin adreslerine tüpü götüren, tüpün montajını yaptıktan sonra gerekli kontrolleri yaparak tüpü teslim eden, ücretini tahsil eden, boş tüpü alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tüp dağıtımı aracına dolu tüpleri yüklemek,

b) Gün içinde satış işlemi sonucu para üstü ve fiş vermek için bozuk para ve yazar kasa fişi almak,

c) Tüp siparişi vermiş olan abone ve müşterilere ait adres bilgilerini almak,

d) Tüp siparişi veren abone ve müşterilerin adreslerini bularak, istenen tüpü götürmek,

e) Boş tüpü yerinden sökmek, getirilen tüpü yerine monte etmek,

f) Yerine takılan tüpün emniyet kontrollerini yapmak, kullanılır durumda müşteriye teslim etmek,

g) Verilen tüpün ücretini almak, varsa para üstü vermek, satış işleminin karşılığı fiş vermek,

h) Dağıtımı yapılan tüpleri, firma ve kampanyalar hakkında müşterilere bilgi vermek,

i) Müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerini almak, yetkililere iletmek,

j) Gün içinde telefon ve/veya telsizle gelen tüp siparişlerinde adresleri kaydetmek, bu adreslere giderek tüpleri teslim etmek,

k) Gün içinde araçta dolu tüp çeşitleri azaldığında, depoya giderek, boş tüpleri bırakmak, dolu tüpleri araca yüklemek,

l) Mesai bitiminde, tahsil edilen ücretleri teslim etmek,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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