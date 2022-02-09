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Tur Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tur Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tur Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Tur Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tur Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tur Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tur Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tur Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tur Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tur Operatörü Maaşları

Tur Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Tur Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tur Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tur Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3339.15

Meslek Adı :

Tur Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tur Operatörü, kendi başına veya grup çalışması yaparak, konaklama, ulaştırma, yiyecek, içecek vb. turizm hizmetlerini biraraya getirip paket ürün oluşturma ve bu ürünü doğrudan veya aracı kurumlar vasıtasıyla tüketiciye pazarlama ve satış yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tur Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Turizm ürünü oluşturmak,

b) Pazar koşullarını analiz etmek,

c) Müşteri profilini belirlemek,

d) Yer (lokasyon) belirlemek,

e) Fiyat araştırması yapmak,

f) Ulaştırma, konaklama, rehberler ile, anlaşma yapmak,

g) Donanım ve ekipmanları hazırlamak,

h) Turizm ürününü fiyatlandırmak,

i) Turizm ürünü satış işlemleri yapmak,

j) Ürün planlaması yapmak,

k) Broşür/ katalog hazırlamak,

l) Turizm ürününün tanıtımını ve satışını yapmak,

m) Rezervasyon işlemlerini yapmak,

n) Voucher düzenlemak,

o) Fatura bilgilerini hazırlamak,

p) Rezervasyon iptali yapmak,

q) Müşteri kayıtları tutmak,

r) Arşivleme yapmak,

s) Satış sonrası hizmetleri yürtmek,

t) Uçak bileti satışı yapmak,

u) Müşteri anketi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Tur Operatörü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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