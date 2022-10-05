Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.29

Meslek Adı :

Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaplanacak parçaların yüzlerine tutkal sürerek kaplama işlemine hazırlayan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine haznesine tutkal doldurarak hazneden üst merdaneye tutkal sevk eden lastik hortumun bir ucunu hazne vanasına diğer ucunu da üst merdane üzerindeki vanaya takmak,

b) Merdaneler arasındaki mesafeyi, sürülecek tutkalın kalınlığını ve merdanelerin hızını ayarlamak,

c) Merdaneleri çeviren şalteri açmak,

d) Motor şalterini açarak tutkalın merdanelere gitmesini sağlamak,

e) Tutkallanacak parçayı merdaneler arasına sürmek,

f) Merdaneler arasından tutkallanarak çıkan parçayı alarak kontrol etmek,

g) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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