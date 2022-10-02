Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı görev tanımı nedir, Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı ne iş yapar, Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı Tanımı;

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Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı Maaşları

Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.17

Meslek Adı :

Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekniğe ve modele uygun seramik hamurunu hazırlayan renklendiren, hamuru açan, ütülemesini, toplamasını, dallamasını ve tanzimini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

: a) Seramik hamuru hazırlamak,

b) Tutkallı hamuru açmak,

c) Tekniğe ve modele uygun olarak ütü yapmak,

d) Tekniğe ve modele uygun olarak boyama yapmak,

e) Tekniğe ve modele uygun olarak tel sarmak,

f) Tekniğine ve modele uygun olarak tohum hazırlamak,

g) Tekniğine ve modele uygun olarak toplama yapmak,

h) Tekniğine ve modele uygun olarak dallama yapmak,

i) Tekniğine ve modele uygun olarak tanzim yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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