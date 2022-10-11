Tuvalet Temizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tuvalet Temizlik Görevlisi görev tanımı nedir, Tuvalet Temizlik Görevlisi ne iş yapar, Tuvalet Temizlik Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tuvalet Temizlik Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tuvalet Temizlik Görevlisi Tanımı;

__

Tuvalet Temizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuvalet Temizlik Görevlisi Maaşları

Tuvalet Temizlik Görevlisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Tuvalet Temizlik Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuvalet Temizlik Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.09

Meslek Adı :

Tuvalet Temizlik Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?