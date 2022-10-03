Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık görev tanımı nedir, Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık ne iş yapar, Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık Tanımı;

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Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık Maaşı Ne Kadar? 2022 Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık Maaşları

Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.09

Meslek Adı :

Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Balıkları kuru tuzlamak, tuzlu suya bastırmak, kurutmak veya tütsülemek suretiyle işleme tabi tutan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Tuzlayıcı ve Fümeci (Balık) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çok miktardaki balığı kalınca bir tuz tabakası serilmiş bir zemin üzerinde kürekle alt üst ederek yine kürekle fıçılara doldurmak,

b) Balığı, içine tuzlu su konmuş fıçı veya varillere bastırarak salamura yapmak,

c) Balığı güneşte, kurutma hücresi veya fırında kurutmak,

d) Balığı istenilen rengi alıncaya kadar bir duman hücresinde tutmak ve tütsülemek,

e) Salamuranın nevine göre de ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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