Uçak Doğramacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Uçak Doğramacısı Tanımı;
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Uçak Doğramacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Doğramacısı Maaşları
Uçak Doğramacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Doğramacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Doğramacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7115.16
Meslek Adı :
Uçak Doğramacısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu :
Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu :
Marangozlar Ve Doğramacılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Uçağın ahşap kısımlarını inşa, monte ve tamir eden kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Uçak Doğramacısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Proje ozalit kopyalarını ve krokileri incelemek,
b) Belirli tip ve ebatta kontrplak seçmek ve hazırlamak,
c) Tahta işlerini düzenlemek,
d) Monte edilecek ve yerlerine takılacak parçaları kesmek, şekillendirmek ve bükmek, e) Prefabrik ahşap konstrüksiyon parçalarını tespit aparatlarına takmak,
f) Tespit aparatının durumunu ölçü aletleri ile kontrol etmek,
g) Ek yerlerini tutkalla ve çivilerle takviye etmek,
h) Ünitelerin konstrüksiyon parçalarını düzeltir ve bunlara bağlanacak aksamı tespit etmek,
i) Tahta kaplamaları iskelete yapıştırmak,
j) Tutkal kuruyunca çivileri söküp ve yüzeyi düzeltmek ve uçağın ahşap kısımlarının çıta işlerini tamir etmek, k) Takımları bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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