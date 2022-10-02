Uçak Motorları Mekanikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Motorları Mekanikeri görev tanımı nedir, Uçak Motorları Mekanikeri ne iş yapar, Uçak Motorları Mekanikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Motorları Mekanikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Motorları Mekanikeri Tanımı;

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Uçak Motorları Mekanikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Motorları Mekanikeri Maaşları

Uçak Motorları Mekanikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Motorları Mekanikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Motorları Mekanikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7232.03

Meslek Adı :

Uçak Motorları Mekanikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hava Taşıtı Motoru Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Jet, türbinli ve pistonlu uçak motorlarının ve uçakların diğer mekanik teçhizatının servisini, onarımını ve bakımını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Motorları Tamirci Makinisti (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Test cihazları ile motoru denemek,

b) Çatlak silindirleri, yağ kaçaklarını ve diğer hataları incelemek,

c) Aşınmış parçaları ve diğer arızalı parçaları sökmek ve arızayı aramak,

d) Uçağın teknik özellikleri ve onarım imkanları yada arızalı parçaların değiştirilmesi için imalatçı elkitabı ve uçağın tamir elkitabını okumak,

e) Motoru onarmak, parçaları birleştirmek ve yenileri ile değiştirmek,

f) Motoru revizyon için uçaktan sökmek ve yerine koyarak bağlamak,

g) Pnömatik ve hidrolik sistemleri incelemek,

h) Bakımını yapmak ve onarmak,

i) Karterden yağ akıtma, filtrelerin temizlenmesi, hareketli parçaların greslenmesi ve frenlerin yağlanmasını kapsayan uçak sistemlerinin servisini ve diğer bakımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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