Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü Maaşları

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7225.05

Meslek Adı :

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri( 7223 'den devam)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, şaloma ile imalat resimlerine uygun şekilde kesme/dilimleme işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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