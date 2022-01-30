Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı Maaşları

Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2431.09

Meslek Adı :

Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uluslararası ticaret yapan işletmelerde, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk gibi ticaretin değişik alanlarında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı kamu ya da özel sektör kurum/kuruluşun uluslararası ticaretteki mevcut yapısını ortaya koymak,

b) Çalıştığı kamu yada özel sektör kurum/kuruluşun yurtdışı alım ve satım işlerinin yürütülmesi işlerini yapmak,

c) Uluslararası ticaret uygulamaları, para piyasası, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip ederek bilgilerini güncel tutmak,

d) Uluslararası ticaret uygulamalarını takip ederek, işlerinde kullanmak,

e) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?