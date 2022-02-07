Üretim Paneli Kontrol Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Üretim Paneli Kontrol Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Üretim Paneli Kontrol Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Üretim Paneli Kontrol Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Üretim Paneli Kontrol Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Üretim Paneli Kontrol Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Üretim Paneli Kontrol Operatörü Maaşları

Üretim Paneli Kontrol Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5776,5_TL'dir. En düşük Üretim Paneli Kontrol Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Üretim Paneli Kontrol Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.14

Meslek Adı :

Üretim Paneli Kontrol Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim Paneli Kontrol Operatörü, prosesi devreye alma / devreden çıkartma, proses değerlerini tesbit etme ve ayarlama, proses kontrol ekipmanlarını kontrol etme işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Üretim Paneli Kontrol Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Proses ekipmanlarının basınç, sıcaklık, akış, seviye, devir ve ağırlık kontrol elemanlarını kontrol etmek,

b) Alarm ve haberleşme sistemlerini kontrol etmek,

c) Yazıcıları kontrol etmek,

d) Arızaları tesbit etmek, arızaların giderilmesini ve periyodik bakım yapılmasını sağlamak,

e) Üretim panelinin basınç, sıcaklık, akış değerlerini ve sıvı / katı maddelerin seviyelerini tesbit etmek,

f) Ekipmanların devir değerlerini ve enerjinin akım şiddetini tesbit etmek,

g) Sıvıların viskozitesini ve üretim girdi / çıktılarınının ağırlıklarını tesbit etmek,

h) Analizör değerlerini tesbit ve laboratuar değerlerini kaydetmek,

i) Üretim panelinin basınç, sıcaklık, akış, sıvı / katı maddelerin seviye, ekipmanların devir, üretim girdi / çıktı maddelerinin ağırlık ve sıvıların viskozite değerlerini ayarlamak,

j) Nihai ürün kalitesini kontrol etmek,

k) Üretim panelinin proses ünitelerini devreye almak için emniyet tedbirleri almak

, l) Bağlantılı kuruluş / ünitelere (kuyu, doldurma ünitesi vb.) bilgi vermek,

m) Prosese yardımcı maddelerin akışını ve ham madde beslemesini başlatmak,

n) Proses değerlerini tedrici olarak normal işletme değerlerine getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Üretim Paneli Kontrol Operatörü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?