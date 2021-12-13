Ürün Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ürün Müdürü Maaşları ve İş İlanları

Ürün Müdürü görev tanımı nedir, Ürün Müdürü ne iş yapar, Ürün Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ürün Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ürün Müdürü Tanımı;

Ürünlerin başarılı bir şekilde piyasaya sunulmasından, pazarlama aktivitelerinin yürütülmesinden, hedeflenen kar marjı satış hacmi ve Pazar payına ulaşılması için piyasa koşullarının takip edilmesinden sorumlu kişidir.

Ürün Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ürün Müdürü Maaşları

Ürün Müdürü maaşı ortalama aylık 6.500- TL’dir. En düşük Ürün Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ürün Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ürün Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Ürün Müdürü Ne İş Yapar?

Ürün Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temsilciliğini yaptığı firmanın ürün sorumluluğunu yürütmek,

b) Ürünlerin siparişlerinin hazırlanmasından son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen süreci yönetmek,

c) Yıllık satın alma ve satış bütçelerini oluşturmak, ve takip etmek,

d) Hedeflerin gerçekleşmesi için gereken pazarlama çalışmalarını belirlemek, satışı yönlendirmek,

e) Ürün geliştirme birimine Pazar ve müşteri girdisi sağlamak,

f) Pazarın mevcut durumunu yakından takip etmek,

g) Yeni pazarlar bularak ürünlerin satış grafiğini yükseltmek,

h) Müşterilerin ihtiyaçlarını takip etmek, çözümler üretmek,

i) Uzun dönemli ve istikrarlı müşteri ilişkileri oluşturmak,

j) Satış kar ve müşteri memnuniyeti hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirmek,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ürün Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İmalat Müdürleri

Ürün Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ürün Müdürü mesleğinin meslek kodu 1321.05 olarak belirlenmiştir

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