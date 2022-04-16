Uşak Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uşak görev tanımı nedir, Uşak ne iş yapar, Uşak olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uşak mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uşak Tanımı;

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Uşak Maaşı Ne Kadar? 2022 Uşak Maaşları

Uşak maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uşak maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uşak iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5152.03

Meslek Adı :

Uşak Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Evlerdeki Temizlik Ve Bakım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşverenin şahsi ihtiyaçlarının karşılanmasına, kostümlerinin ve zati eşyalarının düzenli bulundurulmasına yardım eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Uşak, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Giyecekleri onarmak, temizlemek, yıkamak veya bu hizmetleri başkalarına yaptırmak suretiyle işverenin kostümlerini bakımlı tutmak,

b) Giyim eşyasını paket etmek veya paketlerden çıkarmak,

c) Giyinirken, banyo yaparken ve tuvalet masası başında işverene yardım etmek, işverenin yatak odasını, giyinme odasını ve banyosunu düzenlemek,

d) Beden ve yüz masajı yapabilir,

e) Yemek pişirebilir, ve servis yapabilir,

f) Sosyal toplantılarda içki, meyve suyu, dondurma ve benzeri şeylerin hazırlanmasına yardım edebilir,

g) İşverenle birlikte seyahate çıkabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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