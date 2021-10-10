Usta Öğretici (Anaokulu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Usta Öğretici (Anaokulu) görev tanımı nedir, Usta Öğretici (Anaokulu) ne iş yapar, Usta Öğretici (Anaokulu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Usta Öğretici (Anaokulu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Usta Öğretici (Anaokulu) Tanımı;

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda anaokulu eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük planlar hazırlayıp kendisine verilen ders saatlerinde uygulayan kişidir.

Usta Öğretici (Anaokulu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Usta Öğretici (Anaokulu) Maaşları

Usta Öğretici (Anaokulu) maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Usta Öğretici (Anaokulu) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Usta Öğretici (Anaokulu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Usta Öğretici (Anaokulu) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Usta Öğretici (Anaokulu) Ne İş Yapar?

Usta Öğretici (Anaokulu), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük plânları hazırlamak ve uygulamak,

b) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlamak,

c) Araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlamak,

d) Çocukların Kişisel Bilgi Formları ile Kazanım Değerlendirme Formlarını doldurmak, gelişim ve sağlık kayıtlarını tutmak, yıl sonu gelişim raporları ile öğrenci dosyalarını hazırlamak,

e) Aile eğitimiyle ilgili çalışmaların plânlanmasına katılmak ve uygulamak,

f) Okulda kutlanacak özel günleri planlamak ve uygulamak,

g) Okulun genel etkinliklerine katılmak,

h) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler almak,

i) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirmek,

j) Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılmak,

k) Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapmak,

l) Programda eğitim etkinliği olarak yer alan kahvaltı ve öğle yemeğine katılmak, çocukların düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Usta Öğretici (Anaokulu) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Usta Öğretici (Anaokulu) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Usta Öğretici (Anaokulu) mesleğinin meslek kodu 2359.31 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Usta Öğretici (Anaokulu) maaşlarına ek sizlerde Usta Öğretici (Anaokulu) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?